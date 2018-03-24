آل الشيخ يُداعب نجم مباراة مصر والبرتغال

المواطن - مروة نبيل

داعب رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مباراة مصر والبرتغال الودية الدولية.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لهداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “لازم يوحشنا قبل كأس العالم”، في إشارة إلى تألق محمد صلاح خلال مباراة مصر والبرتغال المُقامة الآن.

وتفاعل الإعلامي المصري عمرو أديب مع تغريدة تركي آل الشيخ بشأن نجم مباراة مصر والبرتغال الودية الدولية، ورد عليه قائلًا: “صلاح بيشرب اللبن كل يوم الصبح والاكل المصري حيخليه يكمل لكأس العالم ٢٠٥٥”.

وتلعب مصر والبرتغال الآن في سويسرا في إطار استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل، وتُشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بهدف نظيف أحرزه النجم محمد صلاح من تمريرة مميزة للمتألق عبدالله السعيد.

وتحظى مباراة مصر والبرتغال بمتابعة قوية من الجماهير العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، نظرًا لتواجد المنتخبين في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 بصحبة منتخبي روسيا وأوروغواي.

وقبل مباراة مصر والبرتغال الودية الدولية، انتهت مباراة السعودية وأوكرانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وخسر المنتخب الروسي بثلاثية دون رد أمام البرازيل، وفاز منتخب أوروغواي بثنائية نظيفة على التشيك.







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