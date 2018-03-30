آل الشيخ يُهنئ الفريحي والشقاوي.. ويوجه بتقديم مكافآت لهما

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، خالد الفريحي وأحمد الشقاوي؛ لتألقهما في بطولة العالم للراليات الصحراوية.

وأشار حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تركي آل الشيخ هنأ السعودي خالد الفريحي بحلوله أولًا ببطولة العالم للراليات الصحراوية لفئة T1 للسائقين الخليجيين في أبو ظبي، والسادس على المستوى العالم.

وأضافت الأولمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كما هنأ زميله أحمد الشقاوي لتصدره الترتيب العام لفئة T2 متغلبًا على القطري في نفس الفئة، ويوجه بتقديم مكافآت لهما تقديرًا لهذه النتائج”.

ويحرص تركي آل الشيخ على تهنئة المتسابقين السعوديين في كافة البطولات وتحفيزهم بالمكافآت، لحثهم على التطوير والتقدم خلال المسابقات المقبلة.







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