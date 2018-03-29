آل الشيخ يُهنئ المنتخب السعودي للبولينج ويُكافئ اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، المنتخب السعودي للبولينج بعد تحقيقه ذهبية وبرونزية مسابقة الثلاثي في البطولة العربية الثامنة للبولينج المُقامة في العاصمة العمانية مسقط.

وأكد حساب الأولمبية السعودية الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تركي آل الشيخ حرص على تهنئة المنتخب السعودي للبولينج؛ بحصوله على الميداليتين الذهبية والبرونزية بمسابقة الثلاثي في البطولة العربية الثامنة.

وأضافت الأولمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن تركي آل الشيخ قرر مكافأة لاعبي المنتخب السعودي للبولينج على النتائج المتميزة.

وكان رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، بدر بن عبدالله آل الشيخ، قد هنأ أخضر البولينج عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وقال: “منتخبنا السعودي بفضل من الله حقق الميدالية الذهبية والبرونزية كذلك في مرحلة الثلاثي في البطولة العربية الثامنة للبولينج”.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، تغريدته قائلًا: “ألف مبروك للجميع وبإذن الله مستقبل واعد وأفضل بوجود أبطال نفخر بهم على المستوى الرياضي والأخلاقي”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :