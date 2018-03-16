آل سويلم يكشف مهمة سلمان المالك في النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الجديد، عن المهمة التي سيتولاها رئيس العالمي السابق سلمان المالك خلال الفترة المقبلة.

وأعلن سعود آل سويلم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تولي سلمان المالك لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر.

وكتب سعود آل سويلم على “تويتر”: “بعد اجتماعي مع أخي الغالي سلمان المالك وبمباركة من معالي رئيس هيئة الرياضة، اتفقنا أن يتولى منصب نائب الرئيس بالإضافة إلى الإشراف على فريق كرة القدم”.

وتمنى سعود آل سويلم التوفيق للجميع ونادي النصر خلال الفترة المقبلة، واختتم تغريدته قائلًا: “أسأل الله لنا التوفيق. وجميعنا في خدمة هذا الصرح العظيم لإسعاد عشاقه”.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد كلف سعود آل سويلم برئاسة العالمي، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “تم تكليف أخي سعود بن محمد آل سويلم برئاسة نادي النصر.. أتمنى له كل التوفيق وأشكر الأخ سلمان المالك على ما قدمه من عمل في المرحلة الماضية”.

وقرر تركي آل الشيخ حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة فيصل بن تركي، قبل أكثر من شهرين، مستندًا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وقرر تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يُكلف سعود آل سويلم برئاسة العالمي.







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