أبحاث وتوصيات في ختام معرض المياه.. وجائزة التميز لـ3 شركات

المواطن - الرياض

اختتم معرض المياه الأول، الذي أقيم مؤخرًا في فندق الإنتركونتيننتال بالعاصمة الرياض، بخروج العديد من الأبحاث والتوصيات التي قدمت خلال ورش العمل التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين والمختصين والباحثين في قطاع المياه والتي تتعلق بأحدث التقنيات في استخراج المياه وإعادة تدوير وكل ما يتعلق بالصناعات المائية، وكذلك سلامة المياه ونوعيتها للمستهلك.

وزار المعرض أكثر من 1000 زائر للاطلاع على أحدث تقنيات المياه وزيارة أجنحة المعرض ولقاء عدد من المهتمين بهذا القطاع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال أيامه الثلاثة.

كما حصدت 3 شركات 4 جوائز تم إطلاقها خلال المعرض بإشراف جمعية الغذاء والتغذية في جامعه الملك سعود، وهي على النحو التالي:

الجائزة السعودية للتميز في قطاع المياه للجودة، وكذلك جائزة التميز في قطاع المياه لأساليب السلامة كانت من نصيب الشركة العربية للصناعات الحديثة مصنع مياه دالا، والجائزة الثالثة للتميز في قطاع المياه للتسويق وخدمة المستهلك كانت لمصنع الجميع لتعبئة المرطبات مياه أكوافينا، والجائزة الرابعة للتميز في قطاع المياه لخدمة المجتمع لصالح شركة تانيا لمياه الشرب المعبأة المحدودة.

وقال المشرف العام على المعرض الدكتور حسام أبو صبرة: إن المعرض حظي باهتمام كبير من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسهم إمارة منطقة الرياض، ممثلة بالأمير فيصل بن بندر ووزير البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع الخاص؛ وذلك لأهمية الاستثمار في مجال المياه وتوفيرها وسلامتها، وكذلك لإطلاق جائزة التميز في قطاع المياه للمرة الأولى بالمملكة العربية السعودية، والتي حظيت كذلك باهتمام كبير من قبل جمعية الغذاء والتغذية وجامعة الملك سعود وعدد من العلماء والمهتمين بهذا القطاع المهم والحيوي لحياة البشر والكائنات الحية جميعًا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :