أبرز القرارات التحكيمية المُثيرة في مباريات الدوري السعودي اليوم

المواطن – مروة نبيل

افتتحت الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين منافساتها، مساء الجمعة، بثلاث مباريات بين أُحد والرائد، الهلال والاتفاق، والأهلي والقادسية.

وشهدت مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين عدداً من القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لعل أبرزها هدف الاتفاق في شباك الهلال خلال أحداث الشوط الأول الذي تم إلغاؤه.

وكشف الخبير التحكيمي عبدالعزيز الكثيري لإذاعة “يو إف إم”، عن أبرز الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين التي أُقيمت الجمعة.

وقال عبدالعزيز الكثيري عن مباراة أُحد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين: “هناك ركلة جزاء غير محتسبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد بعد وجود إعاقة من قِبل مدافع الرائد للمهاجم داخل منطقة الـ18”.

وعن مباراة الهلال والاتفاق قال الخبير التحكيمي: “إلغاء هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الدقيقة 20 قرار غير صحيح من حكم المباراة، وكان من المفترض احتساب الهدف لعدم وجود تسلل”.

وتابع عبدالعزيز الكثيري تصريحاته بشأن مباراة الهلال والاتفاق قائلًا: “احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الاتفاق قرار غير صحيح من حكم المباراة؛ لعدم وجود تعمد من قِبل مدافع الهلال أسامة هوساوي”.

واختتم الخبير التحكيمي تصريحاته بشأن مباريات الجولة الـ24 بمواجهة الأهلي والقادسية وقال: “إلغاء هدف فريق الأهلي قرار صحيح من حكم المباراة بسبب وجود تسلل على المهاجم مؤمن زكريا”.

وانتهت جميع مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بالفوز، حيث تغلب الرائد على أُحد بنتيجة 3/1، وفاز الاتفاق على الهلال بهدفين مقابل هدف، وتغلب الأهلي على القادسية بهدف دون رد.







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