أبو سبعان: المولد وفيلانويفا الأفضل.. وأتوقع تتويج الهلال بالدوري

المواطن - مروة نبيل

توقع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي محمد أبو سبعان، تحقيق الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري، مُشددًا في الوقت ذاته على أن المدرب الصربي فوك رازوفيتش من أسباب تألقه.

وقال محمد أبو سبعان: “العمل الكبير من المدرب، ولاعبي الفيصلي خلف النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن.. وتوجيهات المدرب رازوفيتش، وعودتي إلى الخانة التي أفضل اللعب بها من أسباب ظهوري بمستوى مميز مع الفيصلي”.

وعن أجمل أهدافه الموسم الرياضي الجاري، قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي: “هدفي في مرمى الفيحاء من أفضل أهدافي مع الفيصلي هذا الموسم، خصوصًا وأنه هدف الفوز في ديربي المجمعة”.

وتابع محمد أبو سبعان خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “حبيبي فهد المولد أفضل لاعب محلي بالنسبة لي هذا الموسم .. وكارلوس فيلانويفا أفضل لاعب أجنبي.. أتوقع أن يُحقق الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :