أتربة مثارة مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، نجران، الرياض، حائل، الجوف، القصيم، الحدود الشمالية). في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة. تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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