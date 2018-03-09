أتليتيكو مدريد يقترب من التأهل بثلاثية في شباك لوكوموتيف

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتيكو مدريد الإسباني ونظيره لوكوموتيف موسكو الروسي على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي بفوز الأتلتي بثلاثية نظيفة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتيكو مدريد المباراة بشكل ضاغط للغاية أملًا في هز شباك لوكوموتيف موسكو الروسي سريعًا، قبل أن يُترجم النجم ساؤول نيجويز هذه السيطرة إلى هدف في الدقيقة 22.

وسيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتيكو مدريد على أحداث الشوط الأول أمام لوكوموتيف موسكو، حيث وصلت نسبة استحواذه لـ70% تقريبًا، ولم يكن هناك أي تأثير واضح للفريق الروسي الذي حاول الظهور من خلال الهجمات المرتدة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة أتليتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو ضمن منافسات دور الـ16 من الدوري الأوروبي، نجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق النجم دييغو كوستا.

وأضاف النجم كوكي ثالث أهداف مباراة أتليتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو في الدقيقة 90، مُستغلًا عرضية مميزة من خوانفران توريس، ليقترب الفريق الإسباني من التأهل إلى دور الـ8 من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت مباراة أتليتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو تألقًا من النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، وكان له أكثر من فرصة خطيرة على مرمى الضيوف، ولكنه لم يستطع هز الشباك.

وتُقام مباراة الإياب في بطولة الدوري الأوروبي بين أتليتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو يوم الخميس المقبل، في روسيا.







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