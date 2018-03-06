أحد والفيحاء يكتفيان بالتعادل الإيجابي في شوط المباراة الأول

المواطن – عبدالناصر سيد

انتهى الشوط الأول بين فريقي أحد والفيحاء بالتعادل الإيجابي؛ بهدف لكل منهما، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ودخل الفيحاء اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عن طريق اليوناني ألكساندروس تزيوليس مسجلًا ثاني أهدافه في الموسم الحالي للمسابقة.

وبعدها بحث لاعبو أحد عن فرصة إدراك التعادل، إلى أن جاءت الدقيقة 31 ليحرز محسن جوهر الخالدي الهدف الأول لأصحاب الأرض والجمهور.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :