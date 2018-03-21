أحمد الفريدي يتواجد في النصر بعد غياب 4 أيام

المواطن - محمد سمعة

ظهر اللاعب أحمد الفريدي لاعب وسط نادي النصر في مقر النادي بالعاصمة الرياض اليوم الأربعاء.

وعاد الفريدي إلى الظهور في مقر النصر وذلك بعد انقطاع استمر لمدة أربعة أيام غاب فيها عن تدريبات العالمي.

وقرر مجلس إدارة نادي النصر خلال الفترة الأخيرة توقيع عقوبات وغرامات مالية على الفريدي وذلك لتغيبه عن تدريبات العالمي دون سبب مقنع.

وكان الفريدي تحدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة من أجل إنقاص وزنه والعودة إلى الجسد الرياضي المناسب للعب بشكل جيد مع النصر والمنتخب السعودي.







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