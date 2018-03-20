أحمد الفريدي يُثير غضب مسؤولي النصر

المواطن - مروة نبيل

تسبب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أحمد الفريدي في غضب المسؤولين بالعالمي؛ نظرًا لتغيبه عن التدريبات الجماعية خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين الحالية، لاستعداد الأخضر لنهائيات كأس العالم 2018.

وأكد نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد الفريدي تغيب عن تدريبات، أمس الاثنين، لليوم الثالث على التوالي دون الكشف عن السبب وراء ذلك.

وشدد حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، على أنه سيتم تطبيق اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات للأندية التي تُطبق الاحتراف والصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم على نجم الفريق الأول أحمد الفريدي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السبب الرئيسي الذي دفع أحمد الفريدي للغياب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هو غضبه من مجلس إدارة العالمي، لعدم صرف مستحقات اللاعب المتأخرة.

وشارك أحمد الفريدي في 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري، 7 منها كأساسي، ونجح في صناعة هدف واحد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :