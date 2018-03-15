أحمد الفقي .. لاعب مصري قد يشارك مع الأخضر في المونديال

المواطن - محمد سمعة

قرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم استدعاء اللاعب أحمد الفقي لاعب نادي الهلال لقائمة الأخضر لمعسكري بلجيكا وإسبانيا.

ويستعد الأخضر خلال الفترة المقبلة لخوض العديد من المباريات الودية من أجل الاستعداد بشكل أمثل لخوض غمار منافسات مونديال روسيا 2018.

ونعرض أبرز المعلومات عن أحمد الفقي حيث يُعد الفقي لاعبًا سعوديًا من أصول مصرية وُلد في31 من ديسمبر من عام 1992 وكان لاعبًا من المواليد قبل انضمامه إلى نادي الهلال.

وانضم أحمد الفقي في شهر يناير الماضي إلى نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية مقابل 100 ألف ريال سعودي.

ويذكر أن المنتخب السعودي يسعى بقوة للتألق في فترة التحضيرات وذلك قبل خوض غمار المنافسة على بطولة كأس العالم.

وكان الأخضر تأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد الفوز على المنتخب الياباني بهدف دون رد سجله فهد المولد لاعب نادي الاتحاد والمعار حاليًا إلى فريق ليفانتي الإسباني.

وتُعد نسخة كأس العالم عام 1994 هى النسخة الأفضل للمنتخب السعودي حيث وصل في أول مشاركة له إلى دور ال16 ولكنه ودع المونديال بعد الخسارة من منتخب السويد بثلاثية مقابل هدف.

سيخوض الأخضر أول مباراة له في كأس العالم ضد منتخب روسيا صاحب الأرض يوم 14 يونيو المقبل، ثم سيواجه بعد ذلك منتخب الأوروغواي ثم المنتخب المصري في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات.







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