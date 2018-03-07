أحمد قطان: الرياض تستضيف القمة العربية إبريل المقبل

المواطن- الرياض

أعلن وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن القمة العربية المقبلة في دورتها الـ29 ستعقد في مدينة الرياض في شهر إبريل المقبل، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات تجري حاليًّا بين الدول العربية لتحديد تاريخ انعقادها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير قطان مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم، عقب ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت برئاسة المملكة.

وقال الوزير قطان: إن القمة العربية المقبلة كان من المفترض أن تعقد أواخر مارس الجاري كما جرت العادة، إلا أن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر استدعى اقتراح موعد آخر، ولكن هذا الموعد لم يتناسب مع الأردن الرئيس الحالي للقمة؛ لذلك فإن هناك مشاورات لتحديد موعد لعقدها في شهر إبريل المقبل.







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