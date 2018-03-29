أدبي الأحساء يستعد لمهرجان جواثى الـ5 بجلسات علمية وأوبريت ومعرضٍ

المواطن - الأحساء

تجري الاستعدادات في أدبي الأحساء لإطلاق مهرجان جواثى في نسخته الخامسة، تحت عنوان (التنشئة الأدبية.. الأبعاد الثقافية والوطنية)، برعاية الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء.

وتستمر فعاليات المهرجان على مدى اليوم وغدًا الخميس، حيث يتضمن برنامج المهرجان 4 جلسات علمية يناقش فيها 12 بحثًا متخصصًا في محاور المهرجان.

كما يتضمن إقامة معرض ممسرح بالشراكة مع قسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل، إذ يعد تنفيذ المعارض الممسرحة تجربة أولى لنادي الأحساء الأدبي وجامعة الملك فيصل بصورة غاية في الدقة والإبداع.

وسيكون من ضمن فعاليات المهرجان كذلك تقديم أوبريت عنوانه (في رحاب جواثى) كتب كلماته وأشرف عليه إخراجًا وأداءً الشاعر المسرحي الدكتور سامي بن عبداللطيف الجمعان رئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب.

وذكر الدكتور ظافر الشهري رئيس مجلس إدارة النادي المشرف العام على المهرجان أن مجلس الإدارة يحرص دائمًا على تميز وتنوع ما قدم ويقدم النادي سواء في مهرجان جواثى بنسخه الخمس أو في مناشطه الأخرى من برامج وأنشطة ترقى بالنادي وبالأحساء إلى التميز والإبداع والتفوق.

وقال الشهري: إن الأحساء والأحسائيين في هذا الجزء الغالي من وطننا الكبير عُرِفوا بوعيهم الثقافي والأدبي والعلمي بما يفرض على النادي أن يعكس هذه المكانة وهذه الصفات على أرض الواقع، ليعكس هذا الحراك الثقافي غير المسبوق الذي تعيشه مناطق المملكة، ومتى وجد مجلس الإدارة أنه لا يستطيع أن يتواكب مع ما تعيشه المملكة من حراك ثقافي وأدبي وما ترنو إليه رؤية 2030 من تحديث في شتى مجالات الحياة، فعليه أن يترك المكان وإدارة هذا الصرح الثقافي والأدبي لمن يديره وينهض به، والأحساء ولادة بالمبدعين من المثقفين والمثقفات والأدباء والأديبات.

وكرر الدكتور الشهري ترحيب النادي بالباحثين والباحثات الذين أجيزت أبحاثهم في المهرجان، وكذلك ضيوف النادي من داخل الأحساء ومن أرجاء الوطن الغالي ضيوفًا أعزاء على ناديهم نادي الأحساء الأدبي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :