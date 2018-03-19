أرامكو تحذر من إعلانات وظائف مجهولة المصدر

المواطن - الرياض

حذرت شركة أرامكو من إعلانات توظيف مجهولة المصدر تزعم توفير فرص عمل في الشركة مؤكدة أن أية شواغر وظيفية لديها يتم الإعلان عنها عبر قنواتها الرسمية.

وقالت أرامكو في بيان مقتضب لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر : نظراً لتداول بعض إعلانات التوظيف المضللة ومجهولة المصدر، تؤكد أرامكو السعودية أن جميع طلبات التقديم على الوظائف تتم من خلال موقعها الرسمي، وترجو من الجميع عدم التجاوب مع أي إعلانات تصدر من غير القنوات الرسمية للشركة.

ودعت الشركة الراغبين في متابعة جديد الوظائف لديها إلى زيارة موقعها الرسمي على الرابط التالي (هنا)







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