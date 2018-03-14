أرامكو تدرب طلاب وطالبات الثانوية في مكة المكرمة

المواطن - واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية اليوم, برنامج التدريب والتوظيف بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بتعليم مكة محمد بن مهدي الحارثي, وعدد من ممثلي شركة أرامكو , وذلك على مسرح الإدارة بحي العزيزية بمكة.

وتم خلال البرنامج تقديم عرض مرئي وشرح مفصل لبرنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية, وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

وأوضح الحارثي أن البرنامج يستهدف 1500 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية من مدارس تعليم مكة ويستمر لمدة يومين, وتستفيد منه الطالبات عبر الدائرة الصوتية المغلقة, حيث إن شركة أرامكو السعودية تشرف على البرنامج من أجل تدريب الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية لتأهيلهم وتوظيفهم وتمكينهم من تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية .

وأكد ضرورة الاستشارة والمتابعة من قبل أولياء الأمور والمعلمين لأبنائهم الطلاب وتبصيرهم لمثل هذه البرامج ومساعدتهم قدر المستطاع ليكونوا قادرين على تحديد مستقبلهم, والعمل على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطلاب, والعمل على توجيه واستثمار تلك المواهب والقدرات والميول فيما يعود بالنفع على الطالب خاصة والمجتمع بشكل عام.

ودعا أبناءه الطلاب من خريجي الثانوية للاستفادة من هذه البرامج, وتحديد أهدافهم وميولهم, وترتيب أولوياتهم للالتحاق بمثل هذه البرامج التي تُسهم في صقل مواهبهم وقدراتهم بما يضمن لهم حياة عملية كريمة.

وعبر الحارثي عن شكره لشركة أرامكو ولإدارة التوجيه والإرشاد على هذه المبادرة في إقامة مثل هذه البرامج التي تهدف لاستقطاب وصقل مواهب الطلاب وتسهم في بناء مجتمع يعي مسؤولياته, سائلاً الله أن تحقق أهدافها وينتفع منها طلاب تعليم مكة المكرمة.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي إيماناً من إدارة تعليم مكة, وأرامكو السعودية لأهمية طلاب هذه المرحلة الذين ينتظرهم مستقبل وميول وظيفية ينبغي أن يعوها ويعرفوا الكثير عن ميولهم ورغباتهم ويسعى لرفع الوعي لديهم بما يحقق لديهم التصور الكامل والاستفادة منه مستقبلاً ليكونوا قادة في مختلف المجالات الوظيفية والقيادية.

كما أن البرنامج يوفر للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية ويشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية, والرياضيات, ومهارات الكمبيوتر, والصحة, والسلامة كما يركز البرنامج التدريبي بشكل رئيس على توفير التدريب للمشاركين ليصبحوا ناجحين في أعمالهم مع وجود فرصة واسعة ومتوفرة للمشاركين للتعلم وتطوير مجموعة من المهارات الأخرى.







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