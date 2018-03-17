أرامكو تفتح باب القبول لحملة الثانوية في الابتعاث الجامعي

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو، عبر موقعها الإلكتروني، عن موعد بدء التقديم ببرنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين في أرامكو السعودية (للرجال والنساء)، وهذا البرنامج مختار بعناية لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين.

ويُعتبر هذا البرنامج كأحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة، ففي كل عام تستقطب أرامكو السعودية المتميزين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من القسم العلمي لابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي تحتاجها الشركة بعد استيفائهم لمتطلبات القبول.

وقالت أرامكو: إن التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة لعام 2018 هي: الهندسة الكهربائية- الهندسة الكيميائية- الهندسة المدنية- الهندسة الميكانيكية- الهندسة البيئية- الكيمياء- مالية- نظم المعلومات الجغرافية- هندسة وعلوم المواد- إدارة الأمن- علوم الأرض (جيولوجيا)- علوم البحار- علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر- قانون جنائي- علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)- هندسة البترول- هندسة البحار- هندسة البرمجيات- إدارة سلسلة التوريد- هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية)- هندسة السلامة- هندسة النظم.

أما التخصصات المتاحة لخريجات الثانوية العامة لعام 2018 فهي: الكيمياء- الهندسة الكهربائية- الهندسة الكيميائية- الهندسة الميكانيكية- الهندسة المدنية- إدارة سلسلة التوريد- علوم الأرض (جيولوجيا)- علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر- علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)- علوم وهندسة المواد- مالية- محاسبة- هندسة اتصالات- هندسة البرمجيات- هندسة البترول- هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية)- إدارة الموارد البشرية.

وأشارت أرامكو إلى أن التقديم، يبدأ الساعة 8:00 صباحاً يوم الاثنين بتاريخ 16/ 7 /1439هـ الموافق 2 / 4 / 2018م وينتهي الساعة 3:00 مساء يوم الأحد بتاريخ 22/ 7 /1439هـ الموافق 8 / 4 / 2018م.

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا).







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