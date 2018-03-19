أرامكو تهيئ طلاب جازان لأفضل الفرص الوظيفية

المواطن- واس

نفّذت وحدات التوجيه والإرشاد المهني بإدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بجازان، بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية، أمس، فعاليات ملتقى الإرشاد المهني الأول للتدريب والتطوير، وذلك بقاعة التدريب لمكتب التعليم بمحافظة صامطة.

وهدف الملتقى الذي قدمه نخبة من المختصين بشركة أرامكو وتعليم جازان لتعريف الطلاب المشاركين البالغ عددهم 300 طالب من طلاب المرحلة الثانوية، بالفرص التعليمية والوظيفية والمهنية، وإكسابهم المهارات الحياتية، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم تجاه العمل المهني والمساهمة في إعدادهم لسوق العمل بما يواكب ويحقق الخطط والأهداف الوطنية المنشودة.







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