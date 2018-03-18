أردوغان يعلن السيطرة الكاملة على وسط عفرين بسوريا

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الأحد، السيطرة الكاملة على وسط مدينة عفرين السورية ورفع العَلم التركي عليها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله: “رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدلاً من أعلام الإرهاب، في عفرين الآن، ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، في وقت سابق الأحد، أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها دخلت مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا وسيطرت على أحياء منها.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: إن “اشتباكات تدور حالياً في المدينة التي سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها”، مشيراً إلى قصف عنيف استهدف المدينة منذ ظهر الأربعاء.

وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة، في بيان صباح اليوم الأحد، “توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقي والغربي” والسيطرة على حيّي الأشرفية والجميلية.

وفي مدينة عفرين، أفاد أحد السكان لوكالة الصحافة الفرنسية أن المدنيين الباقين فيها يختبؤون في الأقبية، ويسمعون أصوات إطلاق رصاص في الخارج، مشيراً إلى أن الهجوم التركي دفع عشرات الآلاف إلى النزوح من مدينة عفرين.

وأفاد المرصد السوري عن نزوح أكثر من 200 ألف مدني من المدينة منذ مساء الأربعاء فقط، وتوجه معظمهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري في شمال حلب.

ويأتي هذا التقدم في إطار العملية العسكرية المستمرة التي بدأتها تركيا والفصائل السورية الموالية لها في 20 يناير، وتقول أنقرة إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها مجموعة إرهابية. وسيطرت القوات التركية على مساحات واسعة من المنطقة الحدودية قبل تطويق المدينة ودخولها.







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