أرسنال وأتلتيكو مدريد في قرعة سهلة بربع نهائي الدوري الأوروبي

المواطن – متابعة

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهة سهلة لفريقي أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وسيخوض أرسنال مواجهة سهلة أمام سسكا موسكو الروسي، في لقاء سيحاول من خلاله الأول إلى المنافسة على اللقب القاري.

ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره سبورتنغ لشبونة البرتغالي في لقاء لا يقل سهولة عن سابقه، حيث إن الخبرة ترجح كفة فريق العاصمة الإسبانية مدريد.

ويلعب لايبزيج الألماني مع مارسيليا الفرنسي، فيما سيواجه لاتسيو الإيطالي نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي.

واشتمل ربع النهائي على ثماني فرق من ثماني دول مختلفة، وهو أمر يحدث لأول مرة في المسابقة منذ 13 عامًا في موسم 2004- 2005.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 5 إبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 12 من الشهر ذاته.

وتقام المباراة النهاية من المسابقة في السادس عشر من مايو على ملعب ليون في فرنسا.







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