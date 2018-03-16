أرسنال يقسو على ميلان بثلاثية في الدوري الأوروبي

المواطن – مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره ميلان الإيطالي في اللقاء الذي أُقيم على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدَّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول عن طريق لاعبه هاكان، إلا أن أرسنال الإنجليزي استطاع تسجيل هدف التعادل سريعًا من ركلة جزاء أحرزها النجم داني ويلبيك في الدقيقة 39.

وسجَّل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي جرانيت تشاكا الهدف الثاني في مرمى ميلان الإيطالي في الدقيقة 71، وأضاف داني ويلبيك الهدف الثاني له والثالث لصالح الجانرز في الدقيقة 86.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي قد نجح في الفوز على نظيره ميلان الإيطالي على ملعب “سان سيرو” ووسط جمهوره الأسبوع الماضي بهدفين نظيفين، ليُطيح به من دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وأكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي عقد المتأهلين إلى دور الـ8 من بطولة الدوري الأوروبي وهم: أتليتيكو مدريد الإسباني، مارسيليا الفرنسي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، لايبزج الألماني، سالزبورج النمساوي، سسكا موسكو الروسي ولاتسيو الإيطالي.







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