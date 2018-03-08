أرسنال يقسو على ميلان بثنائية أمام جماهيره

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي ونظيره أرسنال الإنجليزي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي بفوز المدفعجية بهدفين دون رد.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في استغلال إقامة مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب “سان سيرو” ووسط جمهوره، وسقط بثنائية نظيفة أمام أرسنال الإنجليزي، ليقترب من توديع المسابقة القارية.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي مبكرًا، حيث سجل هنريك مختاريان الهدف الأول في شباك ميلان الإيطالي في الدقيقة 15، قبل أن يُعزز المدفعجية تقدمهم في الدقيقة 45 عن طريق آرون رامزي.

ومنح التقدم المبكر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي الثقة للاعبيه، خاصة أن المباراة خارج أرضهم، لتظهر سيطرتهم على الكرة بشكل كبير خلال أحداث الشوط الأول، الذي حاول خلاله لاعبو ميلان الإيطالي العودة وتسجيل التعادل ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

واستمر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي في ضغطهم على ميلان الإيطالي من أجل إحراز الهدف الثاني، إلا أن حارس المرمى دوناروما تألق في أكثر من فرصة خطيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين نظيفين.

وحاول لاعبو ميلان الإيطالي تسجيل هدف تقليص الفارق خلال أحداث الشوط الثاني، واستمر ضغط أرسنال على أصحاب الأرض، ولكن تألق حراس المرمى وعدم استغلال الفرص ساهما في خروج المباراة بهذه النتيجة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي نظيره ميلان الإيطالي في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، الموافق 15 من شهر مارس الجاري، ويبدو أن مهمة المدفعجية باتت أكثر سهولة خاصة أن اللقاء على أرضه.







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