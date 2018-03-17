أرسنال يُحذر جمهوره من السفر إلى روسيا

المواطن – متابعة

حذَّر نادي أرسنال الإنجليزي، جماهيره من السفر إلى روسيا لحضور المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بسسكا موسكو الروسي الشهر المقبل في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، فإن الخلافات السياسية بين روسيا وبريطانيا، دفعت مسؤولي نادي أرسنال لتحذير جماهيرهم من السفر إلى موسكو لمؤازرة المدفعجية في ذلك اللقاء.

وأشارت السلطات الأمنية في روسيا إلى أن اللقاء سيتم تأمينه بشكل كامل، وستكون جماهير أرسنال في أمان تام في حالة قررت حضور المباراة ومؤازرة فريقها من ملعب اللقاء.

وقال آرسنال في رسالة لمشجعي الفريق على موقعه الإلكتروني: “بسبب التوتر بين المملكة المتحدة وروسيا، يجب أن نكون مدركين للخطر، والمشاعر والمضايقات التي قد تحصل ضد بريطانيا هناك في هذه اللحظات”.

وكانت لندن قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي مقاطعة السلطات البريطانية لكأس العالم في روسيا 2018، حيث لن يحضر أي من قادة المملكة المتحدة أو أفراد العائلة المالكة للمونديال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :