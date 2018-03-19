أرقام مذهلة حققها كريستيانو رونالدو بعد فوز الريال بسداسية

المواطن - محمد سمعه

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، من تسجيل 4 أهداف في مباراة فريقه ضد جيرونا، والتي أقيمت بالأمس في الدوري الإسباني.

وقاد النجم رونالدو فريق ريال مدريد إلى تحقيق النقاط الثلاث، بجانب تحقيق بعض من الأرقام القياسية له مع النادي الملكي.

واستطاع رونالدو تسجيل الهاتريك رقم 50 له في مسيرته الكروية، وذلك قبل أن يحرز الهدف الرابع له والسادس لريال مدريد في لقاء جيرونا.

كما نجح رونالدو في تسجيل 36 هدفًا في كافة المسابقات مع ريال مدريد، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والذي سجل رباعية أول أمس في شباك واتفورد بالدوري الإنجليزي.

وتمكن نجم ريال مدريد من تسجيل 18 هدفًا في 11 مباراة في عام 2018 متفوقًا على سجله والذي حققه في عام 2017، حيث سجل في العام الماضي 4 أهداف في 12 مباراة.

سجل كريستيانو رونالدو حتى الآن في الدوري الإسباني 22 هدفًا، حيث يتواجد في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني بفارق 3 أهداف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي سجل هدفًا بالأمس في شباك فريق أتلتيك بيلباو.

يذكر أن ريال مدريد يتواجد في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويبتعد ريال مدريد بفارق 15 نقطة عن المتصدر نادي برشلونة، والذي يملك 75 نقطة في صدارة الليجا.







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