أرقام ميسي تُثير قلق أتلتيك بلباو

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني على ملعب “كامب نو”.

ويأمل نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي في مواصلة تألقه خلال الفترة الماضية أمام أتلتيك بلباو خاصة أنه يعيش أفضل مستوياته في الوقت الحالي، ويملك أطول سلسلة تهديفية في مواجهات متتالية خلال الموسم الحالي 2017/ 2018.

ونجح ميسي في تسجيل 7 أهداف خلال آخر 5 لقاءات خاضها نادي برشلونة سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني، حيث سجل 3 أهداف في شباك تشيلسي الإنجليزي، وهدفين في مرمى جيرونا، وهدف في لاس بالماس وآخر بمرمى أتلتيكو مدريد.

ويمتلك ميسي رقمين مميزين في هز شباك المنافسين هذا الموسم أيضًا، حيث سبق وأحرز 7 أهداف خلال 3 مباريات، بعدما سجل هدفين في آلافيس، وثنائية في شباك يوفنتوس، وهاتريك في مرمى إسبانيول، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وسبق وأن سجل ميسي 5 أهداف خلال 4 مباريات متتالية في الدوري الإسباني هذا الموسم أمام ريال مدريد، ليفانتي، سلتا فيغو “هدفين”، وريال سوسيداد.

وفي حالة تحقيق برشلونة الفوز في مباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو ستكون هذه المواجهة رقم 250 التي يُحقق فيها ميسي الفوز مع الفريق الكتالوني على ملعب “كامب نو”، في كافة البطولات.

ويحتل ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفًا، وبفارق 21 هدفًا عن زميله في البلوجرانا، الأوورغوياني لويس سواريز صاحب الـ21 هدفًا.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 72 نقطة، فيما يقع أتلتيك بلباو في المرتبة الـ12 برصيد 35 نقطة.







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