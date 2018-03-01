أرقام وإحصائيات قبل قمة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

المواطن- عبدالناصر سيد

تعددت الأرقام والإحصائيات قبل المواجهة المرتقبة بين فريقي الاتحاد والشباب في الجولة الثالثة والعشرين لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم التي ستقام مساء الخميس.

ويتمثل أول الأرقام في نجاح الاتحاد في تحقيق الفوز 8 بطولات من الدوري السعودي للمحترفين، بينما فاز الشباب بـ6 بطولات فقط.

وتصدى حارسا الاتحاد فواز وعساف القرني لـ 103 تسديدات على مرمى الفريق خلال هذا الموسم من الدوري السعودي.

ولا يزال الحارس التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب في صدارة أكثر الحراس تصديات الموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تصدى لـ 77 تسديدة.

ويعتبر فوز العميد على الشباب في بطولة الدوري عام 1978 بنتيجة 7 -4 هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

وبالنسبة لأكبر نتيجة حققها الشباب على الاتحاد في مسابقة الدوري فكانت في عام 1999 عندما فاز وقتها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتكررت نتيجة الفوز برباعية نظيفة مرتين فقط في الدوري السعودي للمحترفين حيث فاز الاتحاد بتلك النتيجة في الدوري عامي 2003 و 2009.

كانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 23 فبراير الماضي ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت لصالح العميد بالفوز بثلاثة أهداف لهدف والتأهل على إثرها للمربع الذهبي للبطولة المحلية.







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