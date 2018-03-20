أزارو أفضل لاعب مغربي

المواطن - متابعة

توج وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي المصري، بجائزة أفضل لاعب مغربي عن عام 2017، وذلك خلال حفل نظمته محطة (راديو مارس).

وتفوق أزارو على العديد من نجوم كرة القدم المغربية في مقدمتهم أيوب الكعبي لاعب نهضة بركان، وعبدالإله الحافيظي لاعب الرجاء البيضاوي.

وجاء فوز أزارو بالجائزة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب في الموسم الحالي مع الأهلي المصري في مختلف البطولات التي شارك فيها حتى أن الجهاز الفني لمنتخب أسود الأطلس قرر استدعاءه لأول مرة لقائمة الفريق.

وأعرب أزارو عن سعادته للفوز بهذه الجائزة، مؤكدًا أنها ستحفزه للمزيد من العطاء، سواء مع الأهلي المصري أو المنتخب المغربي.

ويعتلي المهاجم المغربي صدارة لائحة هدافي الدوري المصري برصيد 17 هدفا، وساهم في تتويج فريقه باللقب للمرة 40 في تاريخه.

ويشارك أزارو مع المنتخب المغربي في وديتي صربيا وأوزبكستان في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

ويلعب المنتخب المغربي في مجموعة نارية وهي الثانية بجانب منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران.







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