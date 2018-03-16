أزمة بريطانيا وروسيا ترفع الأسهم الأوروبية وبورصة لندن للارتفاع

المواطن - واس

تفاعلت البورصات الأوروبية مع الأزمة بين بريطانيا وروسيا وأغلقت على ارتفاع الخميس.

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.10%.

وصعد (الفوتسي 100) الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مع نهاية التداولات بمقدار 7.07 نقطة ليصل إلى 7139.76 نقطة.

وفي أسواق أوروبا أنهى مؤشر (ستوكس يورب 600 ) القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.52‏ إلى 377 نقطة, وصعد مؤشر (داكس) الألماني 108 نقاط ليغلق عند 12345 نقطة، كما ارتفع مؤشر (كاك) الفرنسي 34 نقطة ليغلق عند 5267 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :