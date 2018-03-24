أسباب شخصية وراء استبعاد سيلفا من قائمة إسبانيا

المواطن - متابعة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، عن استبعاد ديفيد سيلفا المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي من قائمة الفريق؛ لأسباب شخصية.

وشارك سيلفا (32 عامًا)، الفائز بكأس العالم 2010، لمدة 71 دقيقة في تعادل إسبانيا 1- 1 مع المانيا وديًّا، أمس الجمعة.

وبذلك، سيغيب سيلفا عن مواجهة الأرجنتين على ملعب “واندا متروبوليتانو” في مدريد الإسبانية يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد المنتخبان الإسباني والأرجنتيني لمنافسات كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري بروسيا.

ويلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية بجانب منتخبات البرتغال وإيران والمغرب، فيما تلعب الأرجنتين بالمجموعة الرابعة بجانب آيسلندا ونيجيريا وكرواتيا.







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