أسطورة ليفربول يتغنى بالنجم محمد صلاح.. ماذا قال؟

المواطن - مروة نبيل

أشاد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد، بالمستوى الذي يُقدمه النجم المصري محمد صلاح مع الريدز في منافسات الموسم الرياضي الجاري، سواء في البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا.

وتوقع أسطورة ليفربول الإنجليزي أن يتفوق محمد صلاح على نجوم الريدز السابقين الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة، والإسباني فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد، وأن يكون أفضل مهاجم لنادي ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وأشار أسطورة ليفربول، خلال تصريحاته لصحيفة “ميرور”، إلى أن لويس سواريز كان له بصمات أخرى مع ليفربول بجانب الأهداف، مثل التمريرات الحاسمة، والمجهود الكبير الذي كان يبذله داخل المستطيل الأخضر لمساعدة الفريق، ما دفعه للقول بأنه ينحاز للنجم الأوروجوياني.

وألمح ستيفن جيرارد إلى أن استمرار محمد صلاح في التألق مع ليفربول خلال عدة سنوات مقبلة، وقيادته للريدز للتتويج بالبطولات، هذا الأمر سيمنحه أفضلية على الثنائي سواريز وتوريس، خاصة أنهما لم يتوجا بالكثير من الألقاب مع ليفربول الإنجليزي.

ويُقدم محمد صلاح مستوى مميزًا للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي منذ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية؛ ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ60 نقطة، فيما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم بالتساوي مع هاري كين برصيد 24 هدفًا.







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