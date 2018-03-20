أسعار الذهب تتراجع لليوم الخامس على التوالي

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع صعود الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3 بالمائة إلى 1312.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وهبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.4 بالمائة إلى 1312.50 دولار للأوقية.

وفقدت الفضة 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية لتسجل 16.28 دولار للأوقية ويجري تداولها عند أقل مستوى في ثلاثة أشهر.

ونزل البلاتين 0.5 بالمائة إلى 948.30 دولار للأوقية بعدما لامس أقل مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني يوم الاثنين.







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