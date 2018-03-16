أسعار الذهب ترتفع بعد تنامي الطلب على الملاذات الآمنة

المواطن - الرياض

شهدت أسعار الذهب، الجمعة، ارتفاعًا بدعم من انخفاض الدولار، ومن الطلب على الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1317.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم إبريل؛ ليستقر عند 1317.80 دولار للأوقية.

وعلى جانب آخر، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 16.45 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 955.40 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 987 دولارًا للأوقية.







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