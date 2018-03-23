أسعار الذهب تقفز مع مخاوف الحرب التجارية بين أميركا والصين

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة في الوقت الذي دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 11:27 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 1340.66 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 20 فبراير شباط عند 1343.06 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان واحدا بالمائة إلى 1340.90 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بقوة هذا الأسبوع بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات لوتيرة زيادات لأسعار الفائدة كانت أقل قوة مما توقعه المستثمرون.

وارتفع الذهب 2.1 بالمائة هذا الأسبوع في أكبر زيادة خلال خمسة أسابيع بالقرب من أعلى مستوى في عام ونصف العام عند 1366.07 دولار للأوقية، والذي لامسه في يناير كانون الثاني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 16.51 دولار للأوقية وصعدت 1.3 بالمائة هذا الأسبوع.

وربح البلاتين 0.5 بالمائة مسجلا 951.74 دولار للأوقية ليتجه صوب الارتفاع بنسبة واحد بالمائة هذا الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 982.60 دولار للأوقية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :