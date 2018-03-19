أسعار الذهب تواصل التراجع لليوم الرابع على التوالي

المواطن - متابعة

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين وسجلت أقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين مع بقاء الدولار مدعومًا إذ يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الأميركي ، أسعار الفائدة الأسبوع الحالي.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1310.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن الأصفر إلى 1307.51 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ أول مارس/ آذار.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.2 بالمائة إلى 1309.40 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.3 بالمائة إلى 169.26 دولار للأوقية في حين فقد البلاديوم 0.1 بالمائة ليسجل 993.90 دولار.

وهبط البلاتين 0.5 بالمائة إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن نزل لأقل مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني عند 936.50 دولار.







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