أسعار الذهب تواصل انخفاضها لليوم الرابع على التوالي

المواطن - متابعة
واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي اليوم وسجلت أقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين مع بقاء الدولار مدعوماً.
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1310.03 دولار للأوقية بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش.
وهبط المعدن الأصفر إلى 1307.51 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الأول من مارس .
ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.2 % إلى 1309.40 دولار للأوقية.
كما نزلت أسعار الفضة 0.3 % إلى 169.26 دولار للأوقية في حين فقد البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 993.90 دولار.