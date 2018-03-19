أسعار الذهب تواصل انخفاضها لليوم الرابع على التوالي

المواطن - متابعة

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي اليوم وسجلت أقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين مع بقاء الدولار مدعوماً.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1310.03 دولار للأوقية بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش.

وهبط المعدن الأصفر إلى 1307.51 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الأول من مارس .

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.2 % إلى 1309.40 دولار للأوقية.

كما نزلت أسعار الفضة 0.3 % إلى 169.26 دولار للأوقية في حين فقد البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 993.90 دولار.







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