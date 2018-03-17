أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى خلال أسبوعين

المواطن - متابعات

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأميركية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية أسبوع ستبث فيها قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية مقابلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البرنامج الأخباري “60 دقيقة”.

وتنتظر الأسواق المقابلة كاملة، التي ستذاع غدا الأحد، بعد أن قال ولي العهد، في مقتطفات منها بثت في وقت سابق: إن “السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة”.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.67% لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 66.42 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 28 فبراير الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.88%، لتغلق عند 62.34 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 62.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ 7 مارس الجاري.

وتنهي عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 1%، بينما ارتفعت عقود الخام الأميركي 0.4% على مدى الأسبوع، وهذه هي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي لكلا الخامين القياسيين.







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