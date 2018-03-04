أسماء الوفد المرافق لولي العهد في زيارته إلى القاهرة

المواطن - القاهرة :

يضم الوفد الرسمي المرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرسمية إلى مصر كل من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي وزير الدولة لشؤون إفريقيا الأستاذ أحمد قطان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف.







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