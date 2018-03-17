أطعمة ومشروبات هي سر النوم العميق

المواطن- متابعة

يلجأ البعض إلى كوب من القهوة لو أراد بعض النشاط والحيوية، ولكن في حالة أراد النوم ما هي المشروبات والأطعمة المناسبة؟

وأكد المدير الطبي في عيادة مايو لبرنامج الحياة الطبية، الدكتور دونالد هينسرود، أن سر النوم الفعال يكمن في تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالحمض الأميني، كالتريبتوفان، الذي يتواجد في الوجبات الخفيفة، مثل: بياض البيض، وفول الصويا، والأجبان قليلة الدسم، والدجاج، والبذور واليقطين، والسمسم.

ومادة التريبتوفان تساهم في مساعدة الإنسان على النوم، بسبب تحولها إلى مادتي الميلاتونين والسيروتونين في جسم الإنسان، فالمادة الأولى تعمل على مساعدة الجسم في ضبط أوقات النوم والاستيقاظ، بينما تساعد المادة الثانية على راحة الجسم، والشعور بالنعاس.

وأوضح أن وجود مادتي الميلاتونين والسيروتون لا يقتصر في هذه الأطعمة فقط، بل إنها توجد أيضًا في الأطعمة المشبعة بالكربوهيدرات المنخفضة الدهون، والغنية بالبروتين، مثل الغرانولا، وحبوب الفطور غير المحلاة، وبسكويت القمح الكامل.

كما يمكن تناول الحلويات، والأناناس، والبرتقال، والموز، وذلك بسبب ارتباط هذه الفاكهة بارتفاع معدل الميلاتونين في الجسم، بحسب دراسة نشرتها مجلة “باينيال” للبحوث.

وتتسبب الأطعمة المنخفضة بالألياف، والغنية بالدهون والسكريات، والحارة، والمشبعة بالكافيين، بخفض معدل القدرة على الاستغراق في النوم العميق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :