أفران غاز معبأة بـ76950 حبة كبتاجون في مطار الطائف الدولي

المواطن - واس

تمكن رجال مكافحة المخدرات بمحافظة الطائف، بالتعاون والتنسيق مع الجمارك السعودية بمطار الطائف الدولي، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 76950 حبة من الحبوب المحظورة، والقبض على جميع الأشخاص الذين لهم علاقة.

وبينت إدارة مكافحة المخدرات أنّه جرى القبض على شخصين استقبلا شحنة من الحبوب المحظورة، حوت ما يقارب 32730 من حبوب الكبتاجون المحظورة، و44220 من حبوب الترامادول المخدرة، مؤكدةً أن ذلك جاء بتوفيق الله ثم يقظة وفطنة رجال الجمارك بمطار الطائف الدولي، وحرص رجال المكافحة على ضبط جميع الأشخاص ذوي العلاقة.

وأشارت إلى أن كميات الحبوب المحظورة كانت مخبأة داخل أفران غاز مشحونة على رحلة قادمة من خارج المملكة، وتمكن رجال الجمارك من الكشف عنها، وبعد التنسيق مع إدارة المكافحة، تُركت الُشحنة لتعبر نقاط التفتيش، واستكمال سيرها، حيث تم رصدها ومتابعتها من قبل رجال المكافحة حتى تم وصولها إلى المستقبل، وعلى الفور داهم رجال الأمن الأشخاص، وتم القبض عليهم جميعًا، مؤكدة أن رجال مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع جميع القطاعات الأمنية والرقابية على المنافذ والمطارات قادرون وبما يحظون به من اهتمام ودعم ورعاية من ولاة الأمر، على كشف الأساليب المختلفة التي تتخذها العناصر الإجرامية لتمرير سمومهم إلى داخل الوطن، والتصدي لجميع محاولاتهم وإحباطها، والقبض عليهم وضبط ما بحوزتهم لنيل جزائهم العادل.







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