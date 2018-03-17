أكثر من ١٨٠٠ مراجع لمستشفيات القصيم بسبب الغبار‎

المواطن - القصيم

أظهرت إحصاءات ‫المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أن مراجعي الطوارئ بمستشفيات المنطقة، جراء موجة الغبار ابتداءً من مساء يوم الخميس الماضي وحتى مساء أمس الجمعة بلغ 1846 مراجعاً، وقدمت لهم الرعاية الطبية والتوصيات اللازمة في مثل هذه الظروف الجوية.

وبحسب الشؤون الصحية فإن أقسام الطوارئ بالمستشفيات كانت قد أعلنت جاهزيتها لاستقبال زيادة المراجعين الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، مع بدء موجة الغبار التي شهدتها المنطقة مساء الخميس الماضي، وقد أكدت الشؤون الصحية على المستشفيات رفع الجاهزية لتقديم الرعاية الصحية للمراجعين، وتوجيه النصائح اللازمة التي تضمن التخفيف على المرضى جراء تغير الأحوال الجوية.







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