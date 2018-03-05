أكثر من 18 ألف متقدم ومتقدمة في برنامج أتقن 3

المواطن - الرياض

انطلقت الدورات التأهيلية في برنامج التدريب المجتمعي أتقن في مرحلته الثالثة، أمس الأحد، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوحداتها التدريبية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المتقدمين منذ بداية التسجيل 18824 متقدماً ومتقدمة، ويستمر البرنامج لمدة أربعة أسابيع.

وتقدم للبرنامج، 13038 من الرجال بنسبة 69%، فيما تقدم 5786 من البنات بنسبة 31% من المتقدمين، وتصدرت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني بـ 4068 متقدماً من الجنسين كأكثر دورة .

فيما حلت دورة مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية في المركز الثاني بـ 2992 من المتقدمين، وتقدم 320 متدربة في دورة التعريف بقيادة وصيانة السيارة للنساء، وحلت منطقة مكة في صدارة أعداد المتقدمين بـ 4269 متقدماً ومتقدمة، تلتها الرياض بـ 3518 متقدماً ومتقدمة.

ويشتمل البرنامج في مرحلته الثالثة على 11 دورة، في برامج صيانة الأجهزة الإلكترونية، والكهرباء والتمديدات المنزلية، بالإضافة إلى التبريد والتكييف وصيانة السيارات بالنسبة للرجال، والخياطة، والتجميل وتصفيف الشعر، والتعريف بقيادة وصيانة السيارة بالنسبة للنساء، إضافة إلى البرامج الموجهة للجنسين، وتشمل شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم بالفوتوشوب والإلستريتور، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.

وتأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث ستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة, للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.







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