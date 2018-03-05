أكثر من 500 ألف مخالف لنظام الإقامة في المملكة

المواطن- واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم أمس الأحد، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 723108 مخالفين، منهم 510988 مخالفًا لنظام الإقامة، و148955 مخالفًا لنظام العمل، و63165 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 10242 شخصًا، 62% منهم يمنيو الجنسية، و35% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 543 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 1443 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 220 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 190 منهم وإخلاء سبيلهم.

وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 30 سعوديًّا.

وبالنسبة إلى من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فبلغ عددهم 12264 وافدًا مخالفًا، منهم 10198 رجلًا، و2066 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 131502 مخالفين، وإحالة 100440 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 114710 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 176126 مخالفًا.







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