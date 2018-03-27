ألفيس: كوتينيو على نفس مستوى نيمار

المواطن - مروة نبيل

يرى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، داني ألفيس، أن مواطنه فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، على نفس مستوى النجم نيمار دا سيلفا.

وقال داني ألفيس: “أعتقد أن كوتينيو هو على نفس مستوى نيمار، لديه تأثير كبير على المنتخب وفريقه، وأعتقد أنه تحسن كثيراً سواء مع ليفربول أو برشلونة، وتعلم كيفية قراءة المباراة بشكل أفضل، لاتخاذ القرارات الصائبة”.

وتابع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تصريحاته لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “هذا أمر رائع، نحن محظوظون بأن يكون لدينا في المنتخب الوطني لاعبون كبار، ولديهم قدرات عديدة من هذه النوعية”.

واختتم الظهير الأيمن للمنتخب البرازيلي تصريحاته قائلًا: “يجب أن نحاول الحصول على أفضل أداء منهم ونبني فريقًا قويًا”.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الألماني وديًا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار استعداداتهم لانطلاق نهائيات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل.

يُذكر أن كوتينيو ظهر بمستوى مميز مع نادي ليفربول الإنجليزي قبل أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى صفوف برشلونة الإسباني، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.







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