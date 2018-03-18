ألفيس ينقذ سان جيرمان من فخ نيس بالدوري الفرنسي

المواطن – متابعة

اجتاز فريق باريس سان جيرمان عقبة مضيفه نيس بصعوبة وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبادر نيس بتسجيل هدف التقدم عن طريق آلان ساينت ماكسيمين في الدقيقة 17، وبعدها بأربع دقائق أدرك باريس سان جيرمان التعادل عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 82 لينجح البرازيلي داني ألفيس في تسجيل الهدف الثاني لسان جيرمان ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.

ويتصدر باريس سان جيرمان المسابقة برصيد 83 نقطة، فيما تجمد رصيد نيس عند 42 نقطة في المركز الثامن.







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