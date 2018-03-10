أمانة الطفل عمر تعيد مبلغًا ماليًّا لصاحبه في المخواة ومطالبات بتكريمه

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

قصة أمانة بطلها طفل لم يتجاوز عمره “١٣” عاماً، يدرس بالصف السادس الابتدائي، ومن سكّان محافظة المخواة، إنه الطفل البطل عمر محمد العمري الزهراني الذي وجد مبلغاً مالياً، سقط من صاحبه عند مكان لبيع الموز والكادي بقرية ذي عين.

وأوضح والد الطفل لصحيفة “المواطن” تفاصيل القصة بقوله: “عندما كان عمر ذاهباً من بيته للنادي، ومر بجوار بسطة يجتمع فيها أهالي قرية ذي عين لبيع منتوجاتهم من الموز والكادي، رأى ظرفاً ملقى على الأرض، فقام بأخذه وفتحه ليجد بداخله مبلغاً مالياً فأبلغ المتواجدين في الموقع بالقصة، ثم عاد إلى البيت وأخبر والده ووالدته بموضوع الظرف والمبلغ المفقود، بعد ذلك أتى صاحب المال عند البسطة يبحث عن ماله المفقود ليتم سؤاله عن علامات الظرف وما بداخله من مال، وبعد التأكد من صحة كلامه، قام الطفل عمر ووالده بتسليم الرجل ماله، ليقدم شكره وامتنانه للطفل على أمانته.

من جهة أخرى، قام والد الطفل بتكريمه لعمله البطولي، وطالب بتكريمه من قِبل المسؤولين بالمنطقة؛ لترسيخ مفهوم وأهمية الأمانه لدى الجميع.







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