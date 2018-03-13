أمانة جدة تبدأ حصر تعديات مخططي البدر والوليد

المواطن _ جدة

بدأت أمانة محافظة جدة، فعليًّا، بالتحقيق في تعدي إحدى الشخصيات وبيعها أراضي لمواطنين قبل عدة سنوات؛ بدواعي وجود وثائق لديه تثبت تملكه مخططي الوليد والبدر.

وتعكف أمانة جدة حاليًّا على التحقيق وإيقاف أي تعديات بالمخططين بناءً على ما وردها من قبل الشؤون البلدية والقروية، ورفض وزارة المالية تقديم أي إجراء لتلك المخططات التي تزيد من عشوائية التملك بإحداث تعدٍّ على أراضٍ مملوكة للحكومة.

ويأتي هذا بعد رفع أصحاب بعض المساكن بالمخططين إيصال التيار الكهربائي طبقًا للتعليمات التي قضت بإيصال الكهرباء إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية وفق شروط وضوابط حددها قرار مجلس الوزراء في 15/ 10/ 1435هــ، وتبين إثر ذلك أن المواقع أنشئت دون تصاريح رسمية، حيث أنشأ بعض أصحاب هذه الأراضي استراحات وأحواشًا بمساحات مختلفة بمنافعها، دون أي مستمسكات شرعية بالتملك.

ووجهت الشؤون البلدية والقروية أمانة جدة بسرعة إفادتها عن التعدي والإحداثات التي تمت بتلك المخططين؛ حتى تتخذ الإجراءات النظامية وفق التعليمات في ذلك الشأن.







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