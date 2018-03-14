أمطار وغبار مستمر على الشمالية حتى هذا الموعد

المواطن- الشمالية

حذر الإنذار المبكر أهالي الشمالية من ​نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة خلال النهار.

ولفت الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية، خاصة على الأجزاء الشرقية من المنطقة مساء يوم غد الخميس.

وأكد الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى يوم الجمعة في تمام العاشرة مساءً.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، ونجران والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وتشهد هذه المناطق يوم غد سماء غائمة جزئيًّا، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وكذلك على منطقة القصيم تمتد إلى حفر الباطن.







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