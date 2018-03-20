أميركا ترد على سب محمود عباس لسفيرها في إسرائيل

المواطن- متابعة

ندد البيت الأبيض، صباح اليوم الثلاثاء، بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي وصفها بـ”المهينة” بحق السفير الأميركي في إسرائيل.

وهاجم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السفير الأميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، الذي دافع عن الاستيطان بزعم أن الإسرائيليين يبنون في أرضهم.

وفي تصريح لأول مرة نعت عباس، السفير الأميركي مباشرة على الهواء مباشرة بأنه “ابن الكلب”.

وألقى عباس كلمة متلفزة أمام القيادة الفلسطينية، في مقر الرئاسة الفلسطينية، وحمَّل خلالها حماس التورط في محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله.

وبعد إدانته لحركة حماس، شرع عباس في الهجوم على الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية، وخاصة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وتحول عباس إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل، فريدمان، وبعد التنويه إلى تصريحات السفير التي تمس حق الفلسطينيين في دولتهم وأراضيهم، انفجر عباس غاضبًا ليسب السفير.







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