أميركا تُحذر قوات الأسد من استخدام أسلحة كيماوية

المواطن - واشنطن:

حذّر وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، اليوم، نظام بشار الأسد، من مغبة استخدام الأسلحة الكيماوية، وفقًا لما ذكرت “سكاي نيوز”.

وقال ماتيس، للصحفيين على متن الطائرة قبل وصوله إلى سلطنة عمان، “سيكون أمرا غير حكيم استخدام الغاز. وأعتقد أن الرئيس ترامب أوضح ذلك في وقت مبكر جدا من إدارته”.

كما انتقد الوزير الأميركي الدعم الروسي لدمشق.

وفي السياق ذاته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته إزاء التصدي لخطر استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، معبرًا عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأنباء المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة.







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